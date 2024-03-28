В Центробанке поддержали идею обязательного страхования посетителей публичных мест

Банк России поддерживает идею введения механизма обязательного страхования посетителей публичных мест после теракта в «Крокусе». Об этом заявил журналистам заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния в кулуарах форума «Биржевой товарный рынок 2024» СПбМТСБ, передает ТАСС.

Этот вопрос на законодательном уровне был поднят еще в 2018 году после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Да, мы считаем, что это правильное направление, в том числе с учетом последней трагедии, которая случилась», — сказал Габуния.

По его мнению, такая ответственность должна затронуть большие площадки, вмещающие сотни или тысячи посетителей.

В этом направлении можно использовать опыт обязательного страхования опасных объектов, при этом если концертный зал, ресторан или другой объект не сможет найти страховщика, он должен будет прекратить свою деятельность, считает зампред регулятора.

27 марта газета «Ведомости» писала, что после теракта в «Крокус Сити Холле» депутаты Госдумы вновь стали обсуждать вопрос обязательного страхования посетителей мест массового скопления людей.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».