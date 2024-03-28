Стало известно, как на России отразится ужесточение потолка цен на нефть

Если решение об ужесточении потолка цен на нефть будет принято, то Россия этого даже не заметит благодаря успевшему сформироваться теневому флоту, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Потолок цен на нефть не запрещает ее покупать, подчеркнул он в беседе с НСН.

Накануне стало известно, что страны G7 обсуждают возможность снижения установленного потолка цен на российскую нефть – сейчас он составляет $60 за баррель. Однако даже если его снизят до $30, это ничего не изменит, убежден Юшков.

«Танкеры, которые принадлежат разным офшорам, они перевозят российскую нефть, игнорируя потолок цены, — заявил он в беседе с НСН. — Важен сам факт потолка, он был уже принят, флот уже сформировался».

Если бы подобные ограничения не вводились, то цены на перевозку нефти были бы лишь немного ниже, что позволило бы российским компаниям получать большую прибыль, отметил эксперт. Однако, по его мнению, на размер установленного потолка цен никто не ориентируется.

Потолок в $60 за баррель означает не запрет на покупку российской нефти, дороже этой цены, а запрет на ее транспортировку и страховку, объяснил Юшков. Сегодня, в связи с такими ограничениями, перевозка и страховка осуществляется без участия западных компания, заключил он.

Напомним, потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель действует с декабря 2022 года, а с февраля прошлого года заработал аналогичный механизм для нефтепродуктов. Страны G7, ЕС договорились не закупать и не обслуживать перевозки нефти из РФ выше этой цены.

В Кремле ранее прокомментировали сообщения о том, что расчеты за нефть РФ проводятся с задержками.