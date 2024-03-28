В России официально повысили расчетную стоимость квадратного метра жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило новые показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на второй квартал 2024 года. В большинстве регионов России цены несколько повысились. Об этом свидетельствует приказ Минстроя.

Заметнее всего расчетная стоимость «квадрата» выросла в Республике Алтай — с 114 тыс. до 131 тыс. рублей и Еврейской автономной области — с 84 тыс. до 100 тыс. рублей. В Тульской, Ямало-Ненецком автономных округах, Севастополе, Тыве и Якутии цены немного снизились. В Санкт-Петербурге показатель остался на прежнем уровне — 165 тыс. рублей за кв. м.

Максимальная расчетная стоимость «квадрата» установлена в Москве — 175 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 165 тыс. рублей и Приморском крае — 160 тыс. рублей. Минимальный показатель — в Кабардино-Балкарии (46,16 тыс. рублей).

Эти данные о средних ценах на рынке жилья необходимы для расчета размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья за счет средств бюджета. При вычислениях учитываются цены на первичном и вторичном рынках недвижимости.

В Минстрое уточнили, что для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя расчетная стоимость «квадрата» может быть скорректирована в меньшую сторону.

До этого эксперты предупредили об опасности занижения цены при продаже квартиры.

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