Россиян предупредили о подорожании мороженого летом

Цены на мороженое в России летом 2024 года вырастут на 3-5%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«По прогнозам синоптиков, предстоящее лето будет скорее всего жарким и спрос на мороженое сохранится. Цены из-за удорожания некоторых расходов в себестоимости могут быть чуть-чуть выше прошлогодних. Конкуренция на рынке высокая», — отметил Тимофеев.

По его словам, малым компаниям будет очень сложно конкурировать с крупнейшими холдингами-лидерами. Крупные производители имеют достаточно большой ассортимент – от 45 до 60 видов мороженого, также многие компании каждый год предлагают до 10 видов новинок, сказал Тимофеев.

«Прошлый, как и позапрошлый, год были жаркими, что позволило на высоком спросе увеличить и стоимость мороженого, и его производство. Кроме того, были улучшены показатели по экспорту мороженого в южные страны. А в этом году планируется поставлять российское мороженое в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Китай», — заключил экономист.

2023 год оказался рекордным – производство мороженого в России выросло до 524 тыс. тонн, что на 13% больше предыдущего года. В лидерах оказались всем известные «Айсбери», «Ренна» и Unilever, «Славица», «Русский холод» и «Чистая линия». Россияне в принципе стали больше употреблять молока – за 2023 год потребление молочной продукции на душу населения выросло до 250 кг в год, что является максимумом почти за 30 лет.

Ранее ЦБ для «Газеты.Ru» оценил темпы роста цен в России.