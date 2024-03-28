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Аэропорты попросили не запрещать проход в терминалы встречающим без билета

«Ъ»: аэропорты попросили власти не запрещать проход в терминалы без билета

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Shutterstock

Международная ассоциация аэропортов (МАА), Российский союз туриндустрии (РСТ) и Общероссийское объединение пассажиров попросили не запрещать встречающим и провожающим вход в аэропорты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующая мера должна вступить в силу с 1 сентября. Однако источники «Ъ» в аэропортах считают, что это приведет к очередям на входе и ухудшит ситуацию с безопасностью, а у злоумышленников все равно останется возможность приобрести билеты.

Ожидается, что при этом аэропорты могут лишиться от 20% до 50% неавиационных доходов из-за снижения продаж магазинов и кафе. В Минтрансе отмечают, что мера будет носить точечный и краткосрочный характер, однако собеседники «Ъ» обращают внимание на то, что запрет будет действовать при третьем уровне безопасности, который тоже формально временный, но регулярно продлевается в аэропортах Москвы и Петербурга больше года.

Как пишет «Коммерсантъ», МАА попросила Минтранс не запрещать вход в аэропорты сопровождающим.

В феврале сообщалось, что ведомство изучает возможность внедрения временных мер по обеспечению доступа в аэропорты исключительно для пассажиров с билетами. По мнению чиновников, подобная инициатива представляет собой новаторский шаг в обеспечении безопасности воздушных гаваней. В Минтрансе подчеркнули, что стремятся к совершенствованию системы обеспечения безопасности в аэропортах России.

Ранее аэропорт Сочи вернулся к работе в штатном режиме после непогоды.

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