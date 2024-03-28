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Аналитики увидели в России признаки улучшения бизнес-климата

Российские предприниматели стали активнее арендовать офисы, склады и цеха

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В России зафиксировали 13%-й рост спроса на аренду коммерческих помещений по сравнению с началом 2023 года. Об этом говорится в исследовании онлайн-академии в сфере маркетинга MAED, копия есть у «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, наибольший подъем показал сегмент складских площадей — спрос на них увеличился на 28%. На 25% выросла аренда производственных помещений, а интерес к офисам прибавил 21%.

Единственными типами недвижимости, потерявшими популярность у арендаторов, стали заведения общепита (-6%) и коммерческие объекты (-2%). Тем не менее офисы по-прежнему лидируют в рейтинге наиболее востребованных бизнес-площадок, обгоняя общепит и склады. Коммерческие и производственные помещения замыкают пятерку.

«Рост спроса на коммерческую, складскую и производственную недвижимость является надежным индикатором улучшения бизнес-климата. Это не только отражает уверенность предпринимателей в экономике, но и предвещает расширение производства, создание новых рабочих мест и увеличение товарооборота», — отмечают эксперты MAED.

По мнению аналитиков, восстановление спроса на коммерческую недвижимость является надежным индикатором улучшения бизнес-климата в стране.

В конце февраля вице-премьер Андрей Белоусов заявил об улучшении делового климата в России.

Ранее зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин отметил возросший интерес к свободной экономзоне в новых регионах.

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