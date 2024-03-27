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ВТБ предложит неквалифицированным инвесторам облигации с защитой капитала

Новые облигации ВТБ позволят заработать на росте индекса Мосбиржи

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РИА «Новости»

ВТБ решил предложить неквалифицированным инвесторам готовое решение и начал сбор заявок на участие в размещении трехлетней облигации с привязкой к росту российского фондового рынка при стопроцентной защите капитала. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ценные бумаги можно приобрести до 5 апреля.

В банке отметили, что новый выпуск облигаций ВТБ со структурным доходом (Б-1-257) дает возможность заработать на росте индекса Мосбиржи и гарантированно сохранить вложенные средства — они вернутся клиенту при любой динамике рынка.

В компании уточнили, что инструмент позволяет инвестировать в широкий спектр бумаг, снизив зависимость от отдельной компании и сэкономив время на формирование портфеля.

Как отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев, темпы роста рынка могут ускориться по мере формирования ожиданий по снижению ключевой ставки и привести к перетоку денежных средств в акции.

«По нашей оценке, в ближайшие три года доходность инвестиций в российский фондовый рынок превысит 60%. Облигация запущена именно на такой срок», — пояснил он.

В компании добавили, что минимальная сумма инвестирования — 10 тыс. рублей.

Ранее в ВТБ сообщили о росте гарантийного рынка. 2023 году клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ 21,5 тыс. гарантий и аккредитивов, этот результат на четверть превышает показатели предыдущего года.

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