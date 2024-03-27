Катастрофа на мосту в Балтиморе может стать крупнейшим страховым случаем

Страховые компании могут понести убытки в размере до $3 млрд в связи с обрушением моста Фрэнсиса Скотта Кея в Балтиморе после столкновения с контейнеровозом в минувший вторник. Об этом пишет издание Bloomberg/

Наиболее подвержены риску страховщики лондонского рынка Lloyd's, подсчитали аналитики Barclays.

По оценкам банка, один только ущерб самому мосту может обойтись страховым компаниям в $1,2 млрд. Кроме того, потенциальные выплаты за пострадавших могут составить от $350 млн до $700 млн, а суммы за перебои в работе одного из крупнейших портов на восточном побережье США пока не определены.

«Хотя обстоятельства инцидента еще предстоит расследовать, мы полагаем, что он может стать серьезным страховым случаем, особенно для морского страхового рынка», — написал аналитик Barclays Иван Бохмат.

Риски будут распределены между различными страховщиками, так как полис подразумевал участие синдиката перестраховщиков под руководством AXA XL. Среди других крупных игроков этого рынка — Hannover Re, Swiss Re, Munich Re и RenaissanceRe. Однако значительная роль компаний с лондонского рынка Lloyd's может сделать относительно более уязвимыми небольших лондонских перестраховщиков, добавили аналитики.

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