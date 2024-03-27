В Общероссийском народном фронте назвали Сбер социально-ответственным участником рынка

Поскольку Сбер является крупнейшим банком в стране, он первым берет на себя обязательства по поддержке заемщиков, которые погибли или стали жертвами в результате боевых действий, терактов и чрезвычайных ситуаций. Об этом «Комсомольской правде» заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Лазарева отметила, что на практике российских кредиторов уже случались прецеденты по списанию долгов или созданию специальных программ отсрочки. Это было связано с поддержкой жертв природных и техногенных катастроф, а также пострадавших в результате бомбардировок жителей приграничных территорий.

«Безусловно, нужно отдать должное таким социально-ответственным участникам рынка», — сказала Лазарева.

Она подчеркнула, что такую заботу о клиентах позволяют себе в основном системно значимые банки — например, Сбер.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский отметил , что Сбербанк уже давно реализует программу, которая позволяет списать задолженности по кредитам клиентов, которые погибли и получили ранения из-за обстрелов и атак беспилотников.

«Это весомая поддержка со стороны кредитора», — считает парламентарий.

Кроме того, во время вечернего эфира «Десять вопросов губернатору» глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность банкам, которые оказывали помощь жителям региона.

Он напомнил, что во время своего последнего визита в Белгородскую область президент Сбера Герман Греф говорил о том, что события 30 декабря прошлого года, когда Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по областному центру, потрясли всю страну, и тогда индивидуально рассматривалась возможность оказания помощи.

По словам Гладкова, за период с июня и до конца 2023 года банки и микрофинансовые организации удовлетворили более 10, 5 тыс. обращений от жителей Шебекинского округа и других приграничных муниципалитетов, включая Белгород.

Накануне Сбер сообщил о списании кредитов клиентов, погибших от военных действий и терактов.

В пресс-службе компании отметили, что Сбербанк поддерживает жителей Белгорода и других приграничных регионов с первых дней специальной военной операции.

Кроме этого, Совкомбанк и «Хоум банк» заявили, что проведут единоразовое списание всех кредитов для пострадавших от обстрелов в Белгороде и других приграничных российских регионах.