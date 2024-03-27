Финансист заявил о повышенном спросе на валюту в России

В России фиксируется повышенный спрос на доллары, евро и юани. Об этом говорит текущий курс рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовом рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль в начале торговой сессии Мосбиржи 27 марта испытал несколько умеренных просадок, которые не получили развития. В середине торгов российская валюта резко укрепилась и обновила дневной максимум, выйдя в небольшой плюс. Разнонаправленные движения курса рубля в узком диапазоне продолжаются уже третью сессию подряд несмотря на фактор налогового периода», — отметил Бабин.

Налоговый период обычно приводит к заметному укреплению рубля, а раз этого не происходит, значит спрос на иностранную валюту остается повышенным, заключил Бабин. Поэтому исчезновение дополнительного предложения валюты после прохождения 28 марта пика фискальных платежей способно вызвать более устойчивое ослабление рубля, счел эксперт.

По данным Мосбиржи на 15:42 мск 27 марта, доллар стоит 92,23 руб. На торгах американская валюта опускалась до 92,16 руб. и поднималась до 92,83 руб. к этому времени. Евро стоит 99,8 руб. Европейская валюта опускалась до 99,7 руб. и поднималась до 100,5 руб. Юань торгуется на минимальном уровне среды — 12,6 руб. Китайская валюта поднималась до 12,79 руб.

По прогнозу Бабина, доллар будет стоить 93-93,5 рубля после окончания налогового периода в России.

Курс доллара может подняться до 95 руб. в апреле, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук Денис Перепелица.