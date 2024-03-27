Интерес россиян к зарубежной недвижимости упал

Ослабление рубля и сложности с выводом денег за рубеж стали одной из главных причин значительного сокращения в первом квартале 2024 года спроса россиян на приобретение зарубежной недвижимости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, за первые три месяца года интерес к покупке жилья за границей упал примерно на 50% в годовом выражении. Наиболее заметен спад на турецком рынке, где объем сделок с участием россиян сократился почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Наблюдается также охлаждение интереса к недвижимости в ОАЭ, отмечает газета.

По подсчетам портала Prian.ru, в январе-марте нынешнего года спрос россиян на зарубежную недвижимость рухнул на 50% относительно первого квартала 2023-го. В московском офисе Barnes International отмечают снижение на 20% в годовом исчислении. Негативную динамику подтверждают и аналитики Golden Brown Group и Nevestate, хотя точных цифр не приводят.

Руководитель департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Денис Перковский считает ключевыми факторами, сдерживающими покупателей, рост цен на жилье на развивающихся рынках, ослабление рубля и валютные ограничения в России, пишет издание.

Если в начале прошлого года доллар и евро стоили 70-75 рублей, то сейчас их курс вырос почти на треть, напоминает главный редактор Prian.ru Филипп Березин. По его мнению, аномально высокий спрос начала 2023-го был связан с шоком от объявления частичной мобилизации, побудившим многих россиян рассматривать покупку активов за границей. Однако к концу года этот тренд резко оборвался.

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