Поставки российской электроэнергии в Китай резко обвалились

Крупный российский холдинг «Интер РАО» за январь — февраль сократил поставки электроэнергии в Китай на 75% в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена правления группы Александра Панина.

Одна из главных причин такой динамики — рост энергопотребления внутри страны, а также высокий уровень аварийности генерирующего оборудования на Дальнем Востоке.

Кроме того, с ноября 2023 года «Интер РАО» прекратила поставки по линии «Амурская — Хайхэ», напомнил Панин. Это самая крупная ЛЭП, связывающая две страны.

До этого сообщалось, что Великобритания захотела проложить энергетические кабели в США. Их длина составит приблизительно 5,6 тысяч км, залегать они будут на глубине до трех километров под поверхностью океана. На данный момент проект находится на ранней стадии разработки.

Ранее на Западе признали важность угля для мировой энергетики.