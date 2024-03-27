Курс иены просел до 34-летнего минимума

Курс иены снизился на 0,3%, до 151,97 за доллар, опустившись до минимума почти за 34 года по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В предыдущий раз курс японской валюты обваливался до 151,95 в октябре 2022 года, тогда правительство Японии незамедлительно начало валютные интервенции для стабилизации курса национальной валюты. К февралю 2023 удалось снизить курс до 130 йен за доллар.

«Мы внимательно следим за рыночной ситуацией с высокой степенью срочности. Мы примем решительные меры против чрезмерных колебаний, не исключая никаких вариантов», — передало агентство Bloomberg слова министра финансов Японии Сунити Судзуки.

Японским властям остается все меньше вариантов, кроме как пойти на прямую покупку иены для ее укрепления. Мартовское повышение процентных ставок Банком Японии, первое с 2007 года, не изменило траекторию движения нацвалюты. А отсутствие сигналов о дальнейшем ужесточении политики регулятора и его настойчивость в сохранении мягких финусловий вместо этого толкают иену в противоположном направлении, пишет агентство.

Обвал иены подталкивает Токио к валютному вмешательству, но дальнейшее ослабление может ускорить падение. По словам трейдеров, пробой отметки 152 иены за доллар может спровоцировать активацию барьерных опционов на этом уровне, вызвав вынужденные покрытия коротких позиций по иене и ее дальнейшее ослабление, резюмировало издание.

До этого в Турции опровергли слухи о том, что доллар будет стоить 40 лир.

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