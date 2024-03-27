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Вице-президент российского банка заявил о пропаже 153 млн рублей из ячейки

Вице-президент РосДорБанка заявил, что из его ячейки в банке пропали ₽153 млн

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Максим Богодвид/РИА Новости

Вице-президент РосДорБанка Олег Жигилей обратился с заявлением в полицию, что у него похитили из ячейки в банке 153 млн рублей и украшения. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По словам Жигилея, он положил в ячейку РосДорБанка €685 тыс, $369 тыс, 5 тыс. швейцарских франков и 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца. Кроме того, у вице-президента банка пропали ювелирные украшения, коллекция часов и запонок.

По данным телеканала, после его обращения в полицию возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого из ячейки РосДорБанка в Петроградском районе Санкт-Петербурга пропало 1,64 млрд рублей, напомнил 78.ru. Тогда виновника нашли. В научно-техническом центре судебной экспертизы заявляли, что в банке используется надежная система защиты.

Ранее сообщалось, что похитившая €8 млн женщина скрывалась почти три года и сдалась немецкой полиции.

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