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Инвесторы с Ближнего Востока потеряли интерес к России

«Ъ»: инвесторы из Саудовской Аравии и ОАЭ сократили вложения в Россию

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Depositphotos

Инвесторы из стран Ближнего Востока начали выводить деньги из России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Банка России.

За четвертый квартал 2023 года стоимость активов на счетах клиентов российских брокеров из ОАЭ снизилась на 11%, до 120,7 млрд рублей. Граждане Белиза сократили инвестиции в РФ на 7%, до 62 млрд рублей. Также упали вложения со стороны инвесторов из Саудовской Аравии.

Несмотря на отток денег с российского фондового рынка со стороны Ближнего Востока, общая динамика в четвертом квартале была положительная. Так, количество нерезидентов увеличилось на 6,6%, превысив 29 тыс., а их совокупные активы показали прирост на 5,9%, до 1,34 трлн рублей.

До этого сообщалось, что иностранцы резко сократили вложения в Китай. За зиму их объем упал почти на 20%. Пекин принимает различные шаги для повышения доверия зарубежных инвесторов. Одна из таких спасительных мер — приглашение глав крупнейших компаний из США на встречу с Си Цзиньпином.

Ранее рубль стал лидером среди валют для накоплений у россиян в прошлом году.

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