Стали известны сложности в обмене замороженных активов россиян

Группа россиян, владеющих замороженными акциями, состоит из 4 млн довольно мелких инвесторов. Изначально предполагалось, что они смогут обменять бумаги на 350 тыс. руб., но впоследствии была утверждена сумма более чем втрое меньше — 100 тыс. руб. Однако говорить, что российские инвесторы что-то потеряют в процессе обмена замороженных активов, неправильно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала гендиректор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко, комментируя соответствующий процесс.

«Речь не идет о том, что, предположим, у инвестора был 1 млн руб., а он смог обменять лишь 100 тыс. руб. из них. Поскольку процесс сложный и желающих много, был определен тестовый вход — 100 тыс. руб. Де-факто, Национальный расчетный депозитарий может принять только предыдущие котировки, например, на 7 или 10 марта», — отметила Хандошко.

Цена тех или иных акций будет зафиксирована на определенную дату, несмотря на то, что к сентябрю, когда планируется завершить весь процесс, котировки, несомненно, изменятся, уточнила эксперт. Более того, нет ясности, сколько в чистом остатке получит инвестор: ровно 100 тыс. руб. или эта сумма будет меньше или больше с учетом курсовой разницы цены акции, добавила Хандошко. Это первая сложность для инвесторов, добавила она.

По словам Хандошко, россиян не пытаются обмануть. Наоборот, в профессионализме всех организаторов с российской стороны нет никаких сомнений, подчеркнула эксперт. Тем не менее все же есть опасения, что сроки выдержать не удастся — эта задача очень амбициозная, и проводится впервые не только в России, но и во всем мире, добавила брокер. По ее словам, идет передача огромного объема информации между сторонами, которые в целом имеют проблемы с обменом данных, — и это вторая сложность.

Прием заявок от инвесторов на обмен начался 25 марта. В России 11 марта утвердили условия обмена с Западом замороженных активов россиян.

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