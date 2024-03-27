Стало известно, что изменится в переводах по СБП с 1 апреля

Российские банки к 1 апреля 2024 года обеспечат переводы через Систему быстрых платежей (СБП) между юридическими лицами. В Делобанке, еще два года назад протестировавшем этот инструмент, рассказали «Газете.Ru» о нюансах предстоящего запуска нового механизма.

Главной «фишкой» бизнес-переводов через СБП станет возможность предпринимателей выполнять и получать оплату мгновенно в круглосуточном режиме, без выходных и праздников. Теперь при переводах между разными банками не нужно будет дожидаться начала платежного дня, чтобы провести оплату за товар или услугу.

Во-вторых, благодаря автоматизации системы упрощается процесс формирования платежа. А значит, снижается вероятность ошибиться.

Третье: платежное поручение представляет собой QR-код или ссылку. Перейдя по ней (или отсканировав код), клиент через свое банковское приложение просто по клику подтверждает платеж через СБП со своего бизнес-счета.

Еще одним нюансом является комиссия: стоимость платежей определяется на стороне банков. Предполагается, что для большинства юрлиц переводы по СБП будут тарифицироваться как и любые другие платежи: в рамках лимита — бесплатно, свыше — платно.

«Мы с самого начала участвуем в проекте по реализации B2B-переводов по СБП. Пилотное тестирование состоялось в январе 2022 года на базе трех банков, одним из которых был Делобанк. По результатам пилота были сформированы технические требования, которые сейчас внедряются на всем рынке и заработают с 1 апреля. B2B-переводы по СБП станут особенно полезны для компаний из разных часовых поясов, а также для малого бизнеса, которому важно получать деньги на счет быстро, даже в выходные и праздники, и вкладывать их в дело», — пояснила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

Объем операций в СБП в 2023 году вырос до 31 трлн руб., что более чем вдвое превзошло показатели 2022-го. Число самих операций достигло 7 млрд.

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