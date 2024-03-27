Государство вернуло себе 15 предприятий ВПК с 2023 года

С 2023 году в судебном порядке в собственность государства возвращено 15 стратегических предприятий в сфере военно-промышленного комплекса общей стоимостью более 333 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью «Коммерсанту» генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, некоторые из этих предприятий незаконно отошли от государства, были и такие, которые попали под иностранный контроль.

Генпрокурор рассказал, что резиденты недружественных стран, получив предприятия в собственность, вели последовательную политику по их ликвидации и нанесению ущерба обороноспособности России, а всю прибыль выводили за границу.

В 2024 году суд удовлетворил уже несколько исков Генпрокуратуры о национализации компаний, например Челябинского электрометаллургического комбината и автодилера «Рольф». В феврале этого года ГП потребовала пересмотреть приватизацию Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) 1990-х годов.

Ранее владельцы ЧЭМК опротестовали передачу заводов промгруппы государству.