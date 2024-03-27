Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доходы авиакомпаний России побили рекорды

«Ъ»: выручка российских авиакомпаний в 2023 году выросла до 1,37 трлн рублей

close
100%
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Прибыль российских авиакомпаний за 2023 год увеличилась на треть, превысив допандемийный уровень. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Совокупная выручка российских авиакомпаний в 2023 году выросла на 31%, до 1,37 трлн руб., что стало абсолютным максимумом и превысило уровни 2019 года», – следует из аналитического отчета.

В статье издания говорится, что прибыльность авиаперевозок также вышла на очень высокий уровень. Кроме роста цены билетов на это повлияло и увеличение средней дальности перелетов почти на 20% за пять лет.

Аналитики отмечают, что в 2024 году возможности компаний по повышению цен сократятся, при этом расходы продолжат расти. Потенциал для подорожания перелетов сохранится и не приведет к существенному сокращению пассажиропотока, пояснили эксперты.

До этого исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что скандалы в компании Boeing связаны с ориентацией компании на запросы акционеров и извлечение прибыли, а не на обеспечение безопасности перелетов.

Ранее авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перевозке восьми пассажиров из-за нехватки мест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами