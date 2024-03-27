Доходы авиакомпаний России побили рекорды

Прибыль российских авиакомпаний за 2023 год увеличилась на треть, превысив допандемийный уровень. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Совокупная выручка российских авиакомпаний в 2023 году выросла на 31%, до 1,37 трлн руб., что стало абсолютным максимумом и превысило уровни 2019 года», – следует из аналитического отчета.

В статье издания говорится, что прибыльность авиаперевозок также вышла на очень высокий уровень. Кроме роста цены билетов на это повлияло и увеличение средней дальности перелетов почти на 20% за пять лет.

Аналитики отмечают, что в 2024 году возможности компаний по повышению цен сократятся, при этом расходы продолжат расти. Потенциал для подорожания перелетов сохранится и не приведет к существенному сокращению пассажиропотока, пояснили эксперты.

До этого исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что скандалы в компании Boeing связаны с ориентацией компании на запросы акционеров и извлечение прибыли, а не на обеспечение безопасности перелетов.

Ранее авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перевозке восьми пассажиров из-за нехватки мест.