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Швейцарские банки закрывают счета россиянам

Некоторые швейцарские банки закрывают счета россиянам с двойным гражданством

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Global Look Press

Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета гражданам, у которых одновременно есть и швейцарский и. российский паспорт. Об этом рассказал управляющий партнер юридического бюро Leolex Роман Кудинов в интервью «Ведомостям».

Партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова также подтвердила, что такая практика существует в Швейцарии.

Несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой, уточнил Кудинов. Все они уплачивают налоги в Швейцарии, но не получают доходов и не платят налоги в России.

Вместе с клиентами бюро рассматривает возможность обращения в суд, включая подачу заявлений о принуждении и дискриминации. Представитель UBS отказался комментировать запрос от «Ведомостей».

Ранее стало известно о проблемах россиян с турецкими банками. Одним из способов решить проблему с осуществлением платежей между Москвой и Анкарой является создание на территории Турции банков со стопроцентным российским капиталом. Это позволит странам продолжить использовать платежную систему «Мир», заявил журналистам аналитик Энгин Озер.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

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