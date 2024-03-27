Россиянам рассказали, что делать в случае потери работы

В случае потери работы можно оформить ежемесячное пособие по безработице. В 2024 году его минимальный размер — 1 611 руб., максимальный — 13 738,61 руб. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт портала Минфина «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.

«Поиск работы — это всегда стресс. После нескольких отказов теряется уверенность в себе. Существует множество онлайн-курсов, как составить резюме и вести себя на собеседовании. Государство также может помочь с занятостью», — отметила эксперт.

Чтобы найти работу или оформить пособие по безработице, нужно зарегистрироваться в центре занятости населения (ЦЗН), уточнила Соловиченко. Сначала безработного ставят на учет для поиска подходящей работы. Если за 11 дней найти ее не получается, назначается ежемесячное пособие.

Помимо выплаты пособия, в ЦЗН помогут с правильным составлением резюме, предлагают вакансии, соответствующие квалификации соискателя, сказала Соловиченко. По ее словам, в субъектах РФ действуют различные программы помощи безработным — курсы по освоению новых специальностей, консультации по запуску собственного бизнеса (в том числе через центры «Мой бизнес»).

В случае выхода на работу необходимо немедленно уведомить центр занятости населения, в котором гражданин состоит на учете, подчеркнула эксперт. Иначе в действиях гражданина может быть усмотрено мошенничество при получении выплат, что грозит уголовной ответственностью, заключила Соловиченко.

До этого первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин сказал «Газете.Ru», что россияне видят рост реально располагаемых доходов и ожидают продолжения этой тенденции в 2024 году, индексы потребительской уверенности и прогнозируемых изменений в личном материальном положении близки к пикам за последние десять лет.

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