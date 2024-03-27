Финансист назвал последствия вооружения охраны ТЦ

В случае введения обязанности торговых центров ввести вооруженную охрану ТЦ переложат соответствующие расходы на россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

«Если подобную схему мы реализуем в отношении торговых центров, затраты на содержание этих вооруженных охранников владельцы ТЦ тут же переложат на нас, на потребителей. Мне ясно, что надежную защиту ТЦ мы этим не создадим. Жертв, возможно, даже будет больше — включая пострадавших охранников», — сказал эксперт.

По его словам, добавится новый пласт проблем в теме защиты ТЦ — появится охота за оружием охранников. Следует ожидать инцидентов уже и по этой части, прокомментировал Аитов.

До этого политолог РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Макаев в беседе с «Газетой.Ru» оценил расходы на создание вооруженной охраны торговых центров в России в размере 500-700 тыс. руб. на один ТЦ. Политолог пояснил, что оценка дана с учетом необходимости выделить средства на вооружение и экипировку представителей ЧОП.

После произошедшего 22 марта теракта в «Крокус Сити Холле», при котором погибли 139 человек, российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают возможность размещения вооруженной охраны на входах в торговые центры столицы. Насколько это целесообразно и сколько человек для этого понадобится, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее эксперты назвали срок, в который жертвам теракта могут списать долги.