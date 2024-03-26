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Минцифры предложило возобновить субсидирование «Почты России»

Шадаев заявил о необходимости субсидировать социальные функции «Почты России»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ считает необходимым возобновить государственное субсидирование «Почты России» для обеспечения предоставления жителям социально значимых услуг почтовой связи. Об этом в Госдуме заявил министр Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

Государственная поддержка деятельности «Почты России» была прекращена в 2014 году. Однако, как отметил Шадаев, предприятие продолжает выполнять важную социальную функцию, предоставляя гарантированный набор услуг на всей территории страны. В ряде отдаленных населенных пунктов «Почта России» остается единственным оператором, обслуживающим местную инфраструктуру связи.

«И эта социальная функция важна как с точки зрения доступности (с точки зрения наличия отделений связи в самых отдаленных населенных пунктах), так и с точки зрения тарифов на регулируемые услуги. То есть мы не можем эти тарифы отпускать и делать эти услуги полностью окупаемыми для «Почты», — пояснил глава Минцифры.

По его словам, закрытие отделений почтовой связи также не является приемлемым решением. Поэтому единственный вариант обеспечить функционирование сети — вернуться к практике прямого государственного дотирования.

Без господдержки «Почта» развиваться не сможет. Причем эта поддержка не должна быть разовой — необходимо постоянное субсидирование социальной функции, — подчеркнул Шадаев.

В настоящее время Минцифры проводит оценку требуемого объема субсидий на покрытие убытков «Почты России» от предоставления нерентабельных социальных услуг. После завершения расчетов министерство намерено выступить с предложением о возобновлении финансирования данной сферы деятельности предприятия из государственного бюджета.

Между тем, по мнению Шадаева, государственные дотации не отменяют необходимости для «Почты России» повышать эффективность операций, внедрять цифровые решения и совершенствовать логистику.

В конце января гендиректор «Почты России» Михаил Волков заявил о снижении долговой нагрузки.

Ранее депутат Хинштейн рассказал о риске обвала выручки «Почты»

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