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Аналитики рассказали, что будет влиять на курс рубля в апреле

УК «Альфа-капитал»: курс рубля в апреле останется в диапазоне 90-93 за доллар

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Рубль, вероятно, останется в коридоре 90-93 руб. за доллар США в апреле на фоне положительного сальдо счета текущих операций платежного баланса России. Такой прогноз «Газете.Ru» дали аналитики УК «Альфа-Капитал».

Согласно оценке ЦБ, в январе профицит текущего счета составил $4,5 млрд, а в феврале $5,2 млрд. Превышение валютных поступлений от экспорта над платежами по импорту обеспечивает предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.

«При достаточном объеме предложения валюты от экспортеров объективных причин для ослабления рубля относительно иностранных валют нет», — полагают эксперты

На динамику курса продолжат влиять и другие факторы, включая геополитику, уровень ключевой ставки ЦБ, потребительский спрос и объемы внешней торговли, предупредили аналитики.

До этого эксперт по фондовым рынка БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что после завершения налогового периода в России 28 марта курс доллара может составить 93-93,5 рубля.

По мнению аналитика, поддержку рублю оказывает налоговый период, однако после его окончания предложение иностранной валюты может увеличиться, что может привести к ослаблению рубля. Его коллега доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица считает, что в апреле курс доллара может подняться до 95 рублей из-за усиления террористической опасности и возможного оттока капитала.

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