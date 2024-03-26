Цены на какао-бобы впервые в истории превысили отметку в $10 тысяч

Мировые цены на какао-бобы впервые в истории преодолели отметку в $10 тыс. за тонну, установив новый рекорд всего через несколько дней после предыдущего. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Майский фьючерс на какао-бобы на торгах во вторник в моменте поднимался до $10 070 за тонну. С начала года котировки взлетели уже в 2,4 раза, за последние пять сессий — более чем на 20%.

Цены подталкивает вверх аномально жаркая погода в Кот-д'Ивуаре, вызванная феноменом Эль-Ниньо. Страна является крупнейшим поставщиком какао в мире. Между тем спрос на товар продолжает оставаться высоким.

Прошлый рекорд какао-бобы установили в пятницу, 22 марта. Стоимость сырья впервые за всю историю превысила отметку $8900 за тонну. При этом всего полтора месяца назад биржевая цена какао была ниже $5000 за тонну.

До этого сообщалось, что резкий рост цен на бобы парализовал переработку в главных странах-экспортерах.

Ранее мировым поставкам кофе робуста предсказали сокрушительное падение.