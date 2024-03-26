Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цены на какао-бобы впервые в истории превысили отметку в $10 тысяч

Какао-бобы на бирже подорожали до рекордных $10 тысяч за тонну

close
100%
HZB

Мировые цены на какао-бобы впервые в истории преодолели отметку в $10 тыс. за тонну, установив новый рекорд всего через несколько дней после предыдущего. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Майский фьючерс на какао-бобы на торгах во вторник в моменте поднимался до $10 070 за тонну. С начала года котировки взлетели уже в 2,4 раза, за последние пять сессий — более чем на 20%.

Цены подталкивает вверх аномально жаркая погода в Кот-д'Ивуаре, вызванная феноменом Эль-Ниньо. Страна является крупнейшим поставщиком какао в мире. Между тем спрос на товар продолжает оставаться высоким.

Прошлый рекорд какао-бобы установили в пятницу, 22 марта. Стоимость сырья впервые за всю историю превысила отметку $8900 за тонну. При этом всего полтора месяца назад биржевая цена какао была ниже $5000 за тонну.

До этого сообщалось, что резкий рост цен на бобы парализовал переработку в главных странах-экспортерах.

Ранее мировым поставкам кофе робуста предсказали сокрушительное падение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами