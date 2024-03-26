ФАС планирует стабилизировать цены на строительную арматуру в РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа, обязывающий компании с доминирующим положением на рынке арматуры продавать не менее 5% своей продукции через биржевые торги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, отправленный на согласование в Минпромторг и Минстрой.

По замыслу регулятора, развитие биржевых продаж арматуры позволит сформировать прозрачный ценовой индикатор и создать дополнительный канал сбыта для производителей. Также определяются условия учета биржевых сделок и формирования стартовых цен торгов.

«Биржевая торговля обеспечит единые правила игры для всех участников рынка арматуры и не допустит необоснованного завышения цен отдельными игроками», — пояснил руководитель ФАС Максим Шасколький.

Предложения ФАС последовали после многочисленных жалоб строителей и властей на рост цен металлургов. Несмотря на договоренности в 2022 году о сдерживании котировок, в 2023-м ситуация вышла из-под контроля.

По данным Национального объединения строителей, с начала прошлого года цены на арматуру необоснованно подскочили в среднем на 57%, а кое-где и на 70% и более. Схожую динамику отмечали в Минпромторге и Минстрое.

В октябре ФАС возбудила дело против «Промсорта» за повышение цен на 25% при стабильной стоимости сырья. Служба установила доминирующее положение «Промсорта», «Мечела», «Евраза» и «Новостали» на арматурном рынке.

«Указанные компании неоднократно игнорировали призывы ФАС к сдерживанию цен и переходу к разумному ценообразованию на арматуру. Принудительные биржевые торги станут вынужденной мерой наведения порядка в этом сегменте», — заявил Шасколький.

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