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РФ восстановила контроль над предприятиями на 1 трлн рублей

Краснов: Генпрокуратура вернула государству стратегические активы на ₽1 трлн

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генпрокуратура России через судебные процессы добилась возвращения в государственную собственность активов стратегических предприятий, реальная стоимость которых превышает 1 трлн рублей. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2023 год, передает ТАСС.

По словам Краснова, речь идет о десятках компаний, чья продукция имеет критическое значение для укрепления обороноспособности и развития экономики страны. Эти активы ранее были незаконно выведены из собственности России.

«Они выбыли из собственности Российской Федерации незаконным, в том числе коррупционным путем. Более того, часть их средств направлялась даже на финансирование террористической деятельности со стороны Украины», — сообщил генпрокурор.

Краснов подчеркнул, что усилия по возврату утраченного имущества направлены на укрепление экономического фундамента государства. Он поручил прокурорам тщательно разбираться со случаями незаконного отчуждения предприятий и недвижимости с целью вывода активов за рубеж, в том числе при банкротстве.

«Оспаривайте противоправные сделки, добивайтесь правовой оценки действий управленцев, учредителей и других выгодоприобретателей», — дал поручение для прокуроров Краснов.

До этого Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

Ранее ЦБ обеспокоила конфискация у инвесторов акций, приобретенных на бирже.

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