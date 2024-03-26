Юрист оценил, как может выглядеть новая шкала налогообложения в России

Новая шкала налогообложения в России с большой долей вероятности будет предусматривать несколько повышенных налоговых ставоки новые льготы для граждан. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.

«Заявленный переход к прогрессивной системе налогообложения в России в первую очередь предполагает введение повышенных ставок для лиц, получающих больший доход. Такая система применялась в СССР и в 90-е годы в России. Несколько лет назад к действовавшей почти 20 лет единой ставке налога на доходы физических лиц (13%) добавилась ставка 15%, то есть элементы прогрессивной системы уже начали возвращаться», — отметил юрист.

По его словам, сейчас судя по всему речь ведется о более радикальных изменениях в размере налоговых ставок, а не предыдущих символических «+2%». Можно ожидать, что введение повышенных ставок налога на доходы физических лиц будет проходить постепенно, предусматривать несколько ставок, сопровождаться появлением новых и расширением действующих инвестиционных и социальных вычетов и иных льгот, счел Мачехин.

По его словам, разговоры о необходимости введения прогрессивной системы налогообложения доходов граждан (точнее – возврата к этой системе) в России ведутся с начала века, с перехода на «плоскую» шкалу налога. Юрист назвал это «естественным и современным стремлением», добавив, что такая система сейчас работает почти во всех развитых и крупных экономиках. В России это позволит одновременно решить несколько задач: смягчить имущественное неравенство, удовлетворить соответствующий запрос общества, пополнить бюджет и одновременно расширить потенциал налогового стимулирования физических лиц. так как такое стимулирование всегда эффективнее для высоких ставок налогообложения

Новую налоговую систему в России внедрят с 1 января 2025 года, сообщил 1 марта член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Президент России Владимир Путин 29 февраля во время послания Федеральном собранию предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения.