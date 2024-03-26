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Россиян предупредили о подорожании яиц в 2024 году

Экономист Чеглов: цены на яйца в России к концу 2024 года вырастут на 10%

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Shutterstock

Цены на куриные яйца в России к концу 2024 года вырастут на 10%, что сопоставимо с уровнем инфляции. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, комментируя сообщения о снижении производства яиц в стране.

Средний чек на покупку десятка яиц зимой составлял 129 руб. Исходя из оценки Чеглова, к концу года десяток яиц может стоить в среднем 141,9 руб.

«Я бы не назвал происходящее падением производства. Производство яиц в нашей стране пока еще не настолько консолидировано, как производство того же мяса курицы. А значит, риски меньше. Да, некоторое влияние случаев куриного гриппа есть, но скорее мы наблюдаем корректировку объемов производителями», — отметил Чеглов.

По его словам, объем производства яиц в прошлом году рос. Потом случился резкий рост цен, на фоне которого все наблюдали «шок» у потребителя, сокращение в моменте спроса на продукт, добавил экономист. Благодаря импорту, на российском рынке появились зарубежные яйца, то есть альтернативные объемы, а с нового года граждане приняли новый уровень цен на яйца, и спрос на них восстановился, уточнил экономист. С учетом импортных объемов отечественные производители корректируют свои, пояснил Чеглов.

Он сказал, что под Пасху поставщики нарастят производство, потом снова снизят его, и много будет зависеть от возможностей импорта, так как яйца — товар со сроком годности, и про запас их не произведешь. Экономист не ждет снижения потребления яиц в России, так как они остаются намного доступнее мяса, при этом являются «поставщиком» белка.

Производство куриных яиц в России снижается уже шестой месяц подряд, написала газета «Коммерсант». По результатам января — февраля текущего года объем производства уменьшился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, составив 6,11 млрд штук.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о яичном кризисе в России.

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