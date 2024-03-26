Сооснователь WeWork планирует выкупить компанию из банкротства

Адам Нейман, бывший генеральный директор и сооснователь WeWork, подал предложение о выкупе обанкротившейся компании по совместному использованию офисных помещений за сумму более $500 млн. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Нейман, отстраненный от должности пять лет назад советом директоров, в последнее время предпринимал попытки вернуть контроль над WeWork. В феврале его юристы направили письмо советникам компании, заявив о намерении совместно с хедж-фондом Third Point Дэна Лоуба и другими инвесторами изучить возможность выкупа. Однако, по словам источников, Third Point в настоящее время не участвует в предложении Нейман.

WeWork, ранее оцененная в $47 млрд, сосредоточена на реструктуризации после банкротства с целью выхода во втором квартале в качестве «финансово устойчивой и прибыльной компании», заявил представитель. Он добавил, что совет директоров и консультанты рассматривают поступающие предложения для обеспечения долгосрочных интересов фирмы, пишет издание.

После борьбы за выживание на рынке офисной недвижимости WeWork пытается пересмотреть существующие арендные договоры и отказаться от убыточных. Однако переговоры с арендодателями идут медленно. Компания сообщила о нехватке денежных средств, а ее юристы ведут переговоры с кредиторами о финансировании реструктуризации.

Нейман утверждал, что финансовые трудности WeWork вызваны неспособностью руководства найти варианты поддержки. По его словам, он не смог получить необходимую информацию для подачи заявки и обратился в компанию еще в декабре.

«WeWork — экстраординарная компания, и неудивительно, что мы регулярно получаем выражения заинтересованности от третьих лиц», — сказал представитель WeWork.

Несколько лет назад WeWork считалась одним из самых перспективных стартапов в мире с оценкой $50 млрд. Однако ошибки основателя Адама Неймана привели компанию к кризису.

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