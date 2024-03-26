В шести субъектах РФ планируют создать свободную экономическую зону

Российские власти планируют создать свободную экономическую зону (СЭЗ) в регионах, граничащих с Украиной или новыми регионами РФ. Об этом сообщает РБК.

Законопроект разработан Минэкономразвития и уже вынесен на заседание правительственной комиссии. Согласно документу, на территории российских регионов, граничащих с Украиной, ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областями, предполагается расширить действие ранее созданной в новых регионах свободной экономической зоны.

Под действие нового закона могут попасть Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области и Крым.

В свободной экономической зоне предоставляются льготы, среди которых пониженные тарифы страховых взносов, нулевая ставка налога на прибыль от инвестпроектов, освобождение от уплаты налога на имущество организаций с момента принятия его на учет, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду, нулевой акциз на жидкую сталь.

29 декабря сообщалось, что льготы для бизнеса в СЭЗ будут действовать до конца 2050 года.

Ранее зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин отметил возросший интерес к свободной экономзоне в новых регионах.