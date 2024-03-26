Стало известно, насколько в России подорожала «первичка» с начала года

Цены на новое жилье в России по итогам первых трех месяцев 2024 года выросли в среднем на 3,1%, до 7 млн рублей. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на «Мир квартир».

««Пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжают увеличиваться в цене по всей стране. Способствует этому как удорожание перевозок и стройматериалов, так и высокая инфляция», — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Сильнее всего «первичка» подорожала в Череповце (+13,2%), Улан-Удэ (+12%), Ставрополе (+9%), Симферополе (+8,9%) и Туле (+8,4%).

При этом в некоторых городах стоимость новостроек, напротив, упала. Так, в Архангельске цены за три месяца снизились на 2,1%, в Санкт-Петербурге — на 1%, а в Краснодаре — на 0,9%.

В Москве рост цен на недвижимость на первичном рынке к концу первого квартала составил 2,5%, достигнув 356,6 тыс. рублей за «квадрат». В Подмосковье стоимость новостроек за период увеличилась на порядка 2%, до 189,6 тыс. рублей.

Между тем предложение на рынке первичного жилья с начала года снизилось на 9%.

До этого экономист предрек рост спроса россиян на новостройки с апреля.

Ранее россиян предупредили о подорожании вторичных квартир.