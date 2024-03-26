В Минсельхозе РФ заверили, что в России производится достаточно куриных яиц

В январе и феврале 2024 года объем производства куриных яиц на птицефабриках России полностью закрывал потребности рынка. Об этом со ссылкой на Минсельхоз России сообщает ТАСС.

В сообщении уточняется, что на объемы производства куриных яиц влияют технологические графики фабрик, которые составляются с учетом сезонности спроса и цикла хозяйственного использования птицы. В первые два месяца 2024 года объемы производства куриных яиц в России полностью обеспечивали потребности, срывов контрактов с торговыми сетями не наблюдалось.

21 марта сообщалось, что россияне стали чаще есть куриные яйца этой зимой. На них пришлось более трети покупок самых популярных продуктов питания в России.

В тот же день россиянам рассказали, можно ли есть яйца с пятнами крови в желтке.

Ранее стало известно, что производство куриных яиц в России незначительно снижается уже шестой месяц подряд.