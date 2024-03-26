Финансист не ждет отмены экономических форумов в РФ из-за угрозы теракта

Никакой отмены экономических форумов в 2024 году из-за угрозы терактов можно совершенно точно не ждать. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Во-первых, охрана там (на форумах — «Газета.Ru») совершенно фантастического уровня, а весь персонал проходит различные проверки, и их серьезность обычно зависит от уровня мероприятия. Во-вторых, проверяются и сами помещения. В-третьих, все-таки лучше надеяться, что это разовая история и катастроф подобного рода мы больше не увидим», — отметил эксперт.

Плюс проводить онлайн масштабные форумы с участием властей и корпораций, а также гостей из других стран — это «бред», счел Кричевский. Достаточно хотя бы примерно вспомнить, на какую сумму было заключено контрактов на последнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), и все сразу встанет на свои места, заключил он. Во время ПМЭФ в 2023 году было заключено более 900 соглашений на сумму 3,86 трлн руб. (без учета тех, сумма которых составляет коммерческую тайну)

До этого Кричевский сказал «Газете.Ru», что списание долгов жертвам теракта займет максимум месяц.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала, как пострадавшим при теракте списать долги.