Эксперты назвали срок, в который жертвам теракта могут списать долги

Процедура списания долгов жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта займет от нескольких дней до одного месяца. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Все зависит от пакета документов и типа задолженности. С одной стороны, банки планировали сами связаться с пострадавшими и семьями погибших, но лучше это сделать их семьям — так просто будет быстрее. Банки и микрофинансовые организации скорее всего запросят доказательства того, что человек находился в концертном зале и получил там травмы или ушел из жизни», — сказал эксперт.

По его словам, подобные справки можно получить в больнице или, при самом грустном раскладе, в МФЦ или морге. Членам семьи необходимо предоставить документы, подтверждающие родственную связь, а в заявлении нужно указать данные заемщика и номер кредитного договора, сказал экономист. Кроме того, ряд банков обязался списать не только долги пострадавших, но и их семей, поэтому можно сделать запрос в банк и на эту тему, заключил Кричевский.

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев добавил, что лучше прийти с паспортом в отделение банка или МФО, но если кредитор готов урегулировать ситуацию удаленно — можно работать над этим вместе с ним. Даже если у человека на руках будет подтверждение списания долга, лучше через неделю-другую проверить, что это отражено и в его кредитной истории, подытожил Мехтиев.

До этого старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова сказала «Газете.Ru», что какой-то общей схемы действий по списанию долгов пострадавшим при теракте нет, порядок обращений лучше узнавать в каждом конкретном банке на горячей линии.

Центробанк 25 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам списать долги заемщиков, ставших жертвами теракта в «Крокус Сити Холле».