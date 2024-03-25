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В Госдуме рассмотрят предложение об ограничении внесения наличных через банкоматы

Депутат Швыткин: в РФ нужно ограничить внесение наличных через банкоматы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В России следует ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы. Предложение об этом поддержал депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин, сообщает РИА Новости.

Депутат пояснил, что эти меры необходимы с учетом произошедших в «Крокус Сити Холле» событий. По его словам, ограничения на внесение наличных следует расширить «в рамках (…) ужесточения миграционной политики, предупреждения и раскрытия преступлений экстремистской деятельности».

До этого на сессии регионального парламента указанные инициативы озвучил глава красноярского главка МВД РФ Александр Речицкий. Он заявил, что это поможет в борьбе с телефонными мошенниками, и посетовал на длительные сроки исполнения запросов по предоставлению информации со стороны операторов сотовой связи, банков и администраторов соцсетей.

Депутат Швыткин, ранее служивший в МВД, заявил о полной поддержке предложений Речицкого и заявил, что внесет их на рассмотрение в профильные комитеты Госдумы.

20 марта сообщалось, что двое российских подростков, работавших курьерами у телефонных мошенников, похитили у пенсионеров почти 2 млн рублей наличными.

Ранее эксперты предрекли падение доли наличных в расчетах до 10%.

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