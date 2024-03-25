Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цены на автомобильное топливо в РФ продолжают расти

В России снова подорожали бензин АИ-92 и дизельное топливо

close
100%
Shutterstock

На биржевых торгах 25 марта в России зафиксирован очередной рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствую данные торгов.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость тонны летнего дизтоплива увеличилась на 0,13% — до 66 070 рублей, а бензина АИ-92 — на 0,1%, составив 66 180 рублей за тонну.

В то же время стоимость тонны бензина АИ-95 снизилась более чем на 1%, до 66 182 рублей. Стоимость мазута подскочила на 1,23%, до 30 131 рубля. Авиакеросин подорожал на 0,4%, до 78 612 рублей.

Согласно официальной статистике, с 13 по 19 марта суммарный выпуск бензина в РФ упал на 3,9% к предыдущему периоду и на 5,2% ниже плана.

В конце прошлой недели вице-премьером Александром Новаком было запланировано совещание о ситуации на российском рынке топлива после серии атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Ранее аналитики оценили масштабы проблем на российских производствах нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами