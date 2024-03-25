Цены на автомобильное топливо в РФ продолжают расти

На биржевых торгах 25 марта в России зафиксирован очередной рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствую данные торгов.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость тонны летнего дизтоплива увеличилась на 0,13% — до 66 070 рублей, а бензина АИ-92 — на 0,1%, составив 66 180 рублей за тонну.

В то же время стоимость тонны бензина АИ-95 снизилась более чем на 1%, до 66 182 рублей. Стоимость мазута подскочила на 1,23%, до 30 131 рубля. Авиакеросин подорожал на 0,4%, до 78 612 рублей.

Согласно официальной статистике, с 13 по 19 марта суммарный выпуск бензина в РФ упал на 3,9% к предыдущему периоду и на 5,2% ниже плана.

В конце прошлой недели вице-премьером Александром Новаком было запланировано совещание о ситуации на российском рынке топлива после серии атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Ранее аналитики оценили масштабы проблем на российских производствах нефти.