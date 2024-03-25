Юрист рассказала, как пострадавшим при теракте списать долги

Какой-то общей схемы действий по списанию долгов пострадавшим при теракте нет, порядок обращений лучше узнавать в каждом конкретном банке. Это добровольная инициатива финансовой организации, она и будет устанавливать правила. Можно позвонить на горячую линию банка и попросить рассказать механизм списания долга. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«Сейчас еще не ясно, кому именно и какие документы понадобятся для списания долгов. Скорее всего, будет нужен документ, удостоверяющий личность, кредитный договор и документы, подтверждающие, что гражданин пострадал в теракте в «Крокус Сити Холле». Какие это могут быть документы, пока неясно. Некоторые банки говорят, что будут сами связываться с пострадавшими», — рекомендовала Гусятникова.

Все это лучше уточнить на горячей линии, посоветовала юрист. Клиент любого банка может попросить смягчения условий, если гражданин попал в сложную ситуацию, уточнила юрист. Это могут быть кредитные каникулы, реструктуризация долга или рефинансирование, но вот пойдет банк на это или нет – зависит исключительно от его доброй воли, напомнила Гусятникова. Она не исключила, что после событий в «Крокусе» в России могут появиться законодательные акты, которые обяжут банки как минимум предоставлять кредитные каникулы пострадавшим в террористических актах.

23 марта Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», «Зенит», Совкомбанк, Почта банк и банк «ДОМ.РФ» 23 марта пообещали списать долги пострадавшим и погибшим при теракте в «Крокусе» 22 марта. В тот же день Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств призвала простить долги всем пострадавшим при теракте.

Центробанк 25 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам списать долги заемщиков, ставших жертвами теракта в «Крокус Сити Холле».