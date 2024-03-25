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Илон Маск снова стал богатейшим человеком планеты

Hurun: Илон Маск сместил Безоса с первого места в рейтинге миллиардеров

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Основатель компаний Tesla и X (бывший Twitter) Илон Маск вновь стал богатейшим человеком планеты. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный китайским деловым изданием Hurun.

По данным издания, за 2023 год состояние Маска увеличилось на 47%, до $235 млрд.

На второй строчке глобального рейтинга расположился создатель Amazon Джефф Безос с капиталом в $187 млрд. Третье место занял французский бизнесмен Бернар Арно, владелец холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy, чье состояние оценивается в $177 млрд.

Богатейшим жителем Китая стал Чжун Шаньшань — основатель компании Nongfu, производящей питьевую воду. Его капитал составляет 450 млрд юаней ($62 млрд), что позволило занять 21-ю позицию в общемировом списке.

По подсчетам Hurun, в мире насчитывается 3279 долларовых миллиардеров. За год их число выросло на 167 человек. Больше всего богачей проживает в Китае (814), США (800) и Индии (271).

До этого стало известно, что попасть в список богатейших людей мира стало еще сложнее.

Ранее богатейшие люди мира вернули потерянные деньги.

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