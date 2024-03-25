РФ начнет переговоры с Южной Кореей по испытаниям материала для реактора

Специалисты из России и Южной Кореи начнут в ближайшее время обсуждение испытаний в Южной Корее инновационного материала для первой стенки термоядерного реактора ИТЭР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора проектного центра ИТЭР (входит в Росатом) Анатолия Красильникова.

«Мы изготавливаем образцы материала и находимся в процессе подписания контракта с международной организацией ITER на проведение исследований этих материалов», — заявил он.

По его словам, будущее соглашение предполагает, что после испытаний материалов в РФ следующие испытания будут проводиться в Южной Корее.

До этого сообщалось, что гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун, арестованный в России за шпионаж, оказался пастором-миссионером. Об этом написало Reuters со ссылкой на фонд Global Love Rice Sharing Foundation, в которой работал задержанный. Отмечается, что Пэк был представителем фонда в России. В основном он работал с российскими, северокорейскими и тайскими рабочими во Владивостоке.

Ранее японцы предложили охлаждать термоядерные реакторы жидким оловом.