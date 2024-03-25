Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

SLB отказывается уходить из России, несмотря на санкции

FT: SLB сохраняет присутствие в РФ, несмотря на санкции Запада

close
100%
Владимир Вяткин/РИА Новости

Несмотря на давление Украины — крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (ранее называвшаяся Schlumberger. — Прим. «Газеты.Ru») не планирует выводить свой бизнес из России. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал исполнительный директор компании Оливье Ле Пёш.

По данным Киевской школы экономики, из 2023 иностранных компаний, работавших в России до 2022 года, полностью ушли лишь 372. SLB в их число не входит. Нефтесервисные компании не решались покидать Россию на фоне массового исхода из России после февраля 2022 года. Но Baker Hughes и Halliburton, вторая и третья по величине западные нефтесервисные компании, объявили о планах уйти позже в том же году после того, как США ввели санкции.

«Мы не приняли решения. Когда примем — объявим публично», — заявил изданию Ле Пёш.

После распада Советского Союза SLB построила крупный бизнес в России, который принес около 5% доходов группы в размере $33,1 млрд в прошлом году и нанял около 9 тыс. сотрудников. Согласно отчетам регулирующих органов США, на конец 2023 года компания поддерживала чистые активы в стране на сумму $600 млн по балансовой стоимости, пишет издание.

Он утверждает, что российский бизнес работает «за занавесом», автономно, без поставок технологий после июля 2023-го.

«Российская нефтяная промышленность рухнет без иностранных нефтесервисных компаний», — считает старший исследователь Global Witness Лела Стэнли

Однако, по мнению экономиста Гарварда и экс-вице президента Bank of America Крейга Кеннеди, эти страхи преувеличены.

«Россия может поддерживать добычу без западных технологий — просто дороже», — подытожил Кеннеди.

В прошлом месяце исполнительный директор Mondelez Дирк Ван де Пут заявил , что ни один акционер не просил производителя шоколада покинуть Россию.

Ранее Chanel начал отказываться от аренды бутиков в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами