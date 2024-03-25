SLB отказывается уходить из России, несмотря на санкции

Несмотря на давление Украины — крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (ранее называвшаяся Schlumberger. — Прим. «Газеты.Ru») не планирует выводить свой бизнес из России. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал исполнительный директор компании Оливье Ле Пёш.

По данным Киевской школы экономики, из 2023 иностранных компаний, работавших в России до 2022 года, полностью ушли лишь 372. SLB в их число не входит. Нефтесервисные компании не решались покидать Россию на фоне массового исхода из России после февраля 2022 года. Но Baker Hughes и Halliburton, вторая и третья по величине западные нефтесервисные компании, объявили о планах уйти позже в том же году после того, как США ввели санкции.

«Мы не приняли решения. Когда примем — объявим публично», — заявил изданию Ле Пёш.

После распада Советского Союза SLB построила крупный бизнес в России, который принес около 5% доходов группы в размере $33,1 млрд в прошлом году и нанял около 9 тыс. сотрудников. Согласно отчетам регулирующих органов США, на конец 2023 года компания поддерживала чистые активы в стране на сумму $600 млн по балансовой стоимости, пишет издание.

Он утверждает, что российский бизнес работает «за занавесом», автономно, без поставок технологий после июля 2023-го.

«Российская нефтяная промышленность рухнет без иностранных нефтесервисных компаний», — считает старший исследователь Global Witness Лела Стэнли

Однако, по мнению экономиста Гарварда и экс-вице президента Bank of America Крейга Кеннеди, эти страхи преувеличены.

«Россия может поддерживать добычу без западных технологий — просто дороже», — подытожил Кеннеди.

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