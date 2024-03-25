В РФ запустили калькулятор для обмена заблокированных активов

«Инвестиционная палата», назначенная правкомиссией организатором обмена заблокированных активов, опубликовала калькулятор для предварительного расчета общей стоимости иностранных ценных бумаг, которые российские инвесторы могут предъявить к выкупу. Об этом пишет «Интерфакс».

Начальная стоимость бумаг определяется в рублях по курсу ЦБ на основе цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга. Прием заявок от россиян должен начаться 25 марта в 10:00 мск и завершиться 8 мая в 19:00 мск.

Резиденты РФ смогут подать заявки на продажу заблокированных иностранных бумаг совокупной стоимостью не более 100 тыс. рублей через брокеров, управляющих или УК ПИФов. Комиссии взиматься не будут. Заявки дороже 100 тыс. рублей будут снижены до этой суммы.

«Продавцы-резиденты могут предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей вне зависимости от размера портфеля иностранных активов», — подчеркнули в «Инвестиционной палате».

Нерезиденты смогут выкупить эти активы за счет средств на спецсчетах типа «С». Их заявки планируется принимать с 3 июня по 5 июля, а расчеты должны состояться 29 июля.

Заявки от физлиц-резидентов будут безотзывными до 1 сентября 2024 года. После подачи продавцы временно не смогут распоряжаться предъявленными бумагами, но сохранят право собственности.

До этого экономист оценил условия обмена замороженных активов россиян.

Ранее Путин разрешил резидентам России получить выплаты по счетам типа С.