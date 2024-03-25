Банки отметили бум спроса на юаневые вклады в России

Российские банки фиксируют рост доли юаневых вкладов физлиц на фоне оттока из долларов и евро. Уже сейчас доля китайской валюты в валютных депозитах достигает 26% в ряде кредитных организаций, а по итогам 2024 года может превысить 50%. Об этом «Российской газете» рассказали профильные эксперты.

По данным ЦБ, общий объем вкладов в дружественных валютах устойчиво растет с 2022 года, а в январе 2024-го их доля составила 23% от всех валютных депозитов россиян. Порядка 90% из них приходится на юань. Его доля в валютных вкладах физлиц выросла вдвое за прошлый год — на 10,6 п.п.

В банке «ДОМ.РФ» доля юаневых вкладов увеличилась с 11% до 26% с начала 2023 года. В ВТБ на китайскую валюту приходится уже 36% валютных депозитов или 13,6 млрд юаней. К концу 2024-го этот показатель может вырасти до 23 млрд юаней или половины всех валютных вкладов, прогнозируют в банке.

«Происходит замещение ранее приобретенных долларовых и евро инвестиций юанем. Подавляющее большинство новых вкладов открывается в китайской валюте», — отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Рост доли юаня связан с повышением ставок по таким вкладам — до 4,5-5% годовых в феврале – марте, отмечает ПСБ. Спрос поддерживается и развитием кредитования в юанях. Банкиры также указывают на усиление роли китайской валюты в международных расчетах.

До этого экономист спрогнозировала цены на российских заправках в апреле.

Ранее Украина получила новый многомиллионный заем.