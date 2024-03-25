Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз нашел замену российскому лесу

США и Турция нарастили экспорт леса в ЕС после ввода санкций против России

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую древесину и изделия из нее в рамках 5-го пакета антироссийских ограничений крупнейшим поставщиком стал Китай — $2,5 млрд в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные из европейской статслужбы, проанализированные РИА Новости.

США, которые ранее были 3-м основным экспортером древесины в ЕС, за 2 года нарастили продажи в 1,6 раза — до $1,3 млрд. В топ-10 поставщиков Турция смогла увеличить объемы вдвое, до $440 млн. Незначительный рост зафиксирован у Камеруна (+31%), Норвегии (+12%) и Британии (+10%).

Из ближайших соседей РФ наибольший скачок показала Киргизия: поставки выросли в 6448 раз по сравнению с 2021 годом — до $8,8 млн. Казахстан увеличил продажи в 324 раза, до $136,2 млн. Динамика Таджикистана — рост в 6,3 раза, до $129,9 тыс., Грузии — в 3,39 раза, до $12,5 млн, Азербайджана — в 3,3 раза, до $868,7 тыс., Армении — в 1,46 раза, до $449,4 тыс.

До этого на Западе признали важность угля для мировой энергетики.

Ранее в Европе пожаловались на ограничения из-за российских алмазов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами