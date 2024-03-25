Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты оценили ущерб от отмены мероприятий после теракта в «Крокусе»

«Ведомости: организаторы мероприятий потеряют до 4 млрд руб. после теракта

close
100%
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов утверждает, что максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут составить до 3–4 млрд руб. за выходные 23–24 марта. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости».

По словам организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, убытки от отмены концертов и театров в Москве уже достигли 250-350 млн рублей.

Гендиректор клубов Base и Arbat21 Антон Михалев считает, что число посетителей на развлекательные мероприятия снизится в течение следующих двух недель до 70%.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 23-24 марта в столице будут отменены все массовые мероприятия в связи с трауром.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами