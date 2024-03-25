Эксперты оценили ущерб от отмены мероприятий после теракта в «Крокусе»

Главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов утверждает, что максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут составить до 3–4 млрд руб. за выходные 23–24 марта. Об этом сообщается на сайте газеты «Ведомости».

По словам организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, убытки от отмены концертов и театров в Москве уже достигли 250-350 млн рублей.

Гендиректор клубов Base и Arbat21 Антон Михалев считает, что число посетителей на развлекательные мероприятия снизится в течение следующих двух недель до 70%.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 23-24 марта в столице будут отменены все массовые мероприятия в связи с трауром.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».