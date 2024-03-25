Спрос россиян на займы для погашения кредитов достиг минимума за четыре года

Доля россиян, которые берут микрозаймы для погашения кредитов, упала почти втрое — с 11,9% в январе – феврале 2021 года до 4,5% в аналогичном периоде 2024-го. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

В январе – феврале 2022 года таковых было 8,6%, в аналогичном периоде 2023-го — 6,7%.

Подобная динамика доли россиян, закрывающих долги с помощью микрозаймов, наблюдается на фоне восстановления объемов кредитования в России, уточнили в пресс-службе сервиса. По данным аналитического агентства Frank RG, в феврале 2024 года банки в целом выдали россиянам кредитов на сумму 1,024 трлн руб., это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитов наличными в феврале 2024 года было выдано на сумму 495 млрд руб. — это на 8% больше, чем в феврале 2023 года.

В 2022 году доступность кредитов снизилась, это было связано с повышением ключевой ставки ЦБ в 2023 году повышал ключевую ставку пять раз, до 16% 15 декабря и ужесточением банками кредитных политик, отметили в пресс-службе сервиса.

«В последующие годы сказались изменения в финансовом поведении граждан. После экономического шока в 2022 году при обращении за заемными средствами россияне более взвешенно подходили к оценке своих потребностей и способности соблюдать платежную дисциплину. Также заемщики, испытывавшие сложности с погашением долгов, могли пользоваться механизмом кредитных каникул», — пояснил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Он добавил, что еще одна причина тенденции — ужесточение требований ЦБ к микрофинансовым организациям. МФО из-за этого стали чаще отказывать закредитованным россиянам, добавил эксперт.

Сервис провел исследование в марте 2024 года. В ходе исследования были проанализированы свыше 300 тыс. займов, выданных по всей России.

Ранее ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%.