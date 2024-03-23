Банки РФ пообещали списать все долги жертв и пострадавших в «Крокусе»

Девять российских банков выразили готовность закрыть все кредитные задолженности погибших и раненных в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявления кредитных организаций.

Сбербанк сообщил, что у него есть программа поддержки клиентов, пострадавших в ЧС. Сейчас банк проводит анализ кредитных историй.

«Кредиты будут урегулированы», — заявили в пресс-службе Сбербанка.

ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, Хоум банк, Газпромбанк, Тинькофф банк, «Уралсиб» и банк «ДОМ.РФ» также пообещали списать всю кредитную задолженность погибших и пострадавших при теракте. Почта банк выразил готовность списать кредиты семей погибших.

Незадолго до этого зампред правления кредитной организации Сергей Хотимский заявил, что Совкомбанк намерен списать все кредиты пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле», а также их ближайших родственников.

Накануне в «Крокус Сити» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».