Российские текстильщики высказались об уходе Chanel из страны

Отечественные дома моды займут торговые площади, освобожденные Chanel, заявил президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Торговый дом Chanel уходит с российского рынка с огромным сожалением. Бренд имел популярность среди покупателей. Но свято место пусто не бывает. На место придут наши российские бренды», — отметил спикер.

Chanel рассчитывал остаться в России, однако не выдержал давления со стороны Евросоюза и в итоге уступил, считает Ильдаров. Место французской компании и других известных модных брендов смогут занять Гоша Рубчинский, Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин и другие российские дома, уверен он.

Накануне сообщалось, что Chanel начал отказываться от аренды бутиков в России. Эксперты связывают это решение с санкциями на ввоз в РФ одежды и аксессуаров дороже €300.

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