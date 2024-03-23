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Российские текстильщики высказались об уходе Chanel из страны

Ассоциация текстильщиков РФ: место Chanel займут отечественные дома моды

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Ik Aldama/Global Look Press

Отечественные дома моды займут торговые площади, освобожденные Chanel, заявил президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Торговый дом Chanel уходит с российского рынка с огромным сожалением. Бренд имел популярность среди покупателей. Но свято место пусто не бывает. На место придут наши российские бренды», — отметил спикер.

Chanel рассчитывал остаться в России, однако не выдержал давления со стороны Евросоюза и в итоге уступил, считает Ильдаров. Место французской компании и других известных модных брендов смогут занять Гоша Рубчинский, Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин и другие российские дома, уверен он.

Накануне сообщалось, что Chanel начал отказываться от аренды бутиков в России. Эксперты связывают это решение с санкциями на ввоз в РФ одежды и аксессуаров дороже €300.

Ранее Kering потеряла почти $8 млрд после падения выручки Gucci в Азии.

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