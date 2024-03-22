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Альфа-Банк провел ребрендинг бизнес-карт и выпустил их из металла

Новая карта Альфа-Банка заменит линейку бизнес-карт и предоставит новые сервисы

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк провел ребрендинг бизнес-карт, в результате которого линейку карт Альфа-Бизнес и Альфа-Бизнес Премиум заменит одна новая премиальная карта Business One. Об этом сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что новая карта открывает перед клиентами новые привилегии и возможности.

В компании отметили, что карту Business One категории Mir Supreme Business можно выпустить в виде пластиковой, в диджитал формате и в металлическом дизайне.

Последний вариант впервые представлен на рынке.

Карта оснащена технологией бесконтактной оплаты и предлагает полный функционал платежной карты.

Business One — это универсальная платежная карта. Кроме кэшбэка до 10% в 5 из 7 категорий на выбор ежемесячно, предприниматели получат также доступ в бизнес-залы по всему миру в рамках программы лояльности.

Кроме того, клиенты могут снимать наличные в банкоматах, переводить деньги с карты на карту и вносить деньги на счет.

Также карта предоставляет возможность получить по подписке доступ к консьерж-сервису, страхованию выезжающих за рубеж, дополнительное количество проходов в бизнес-залы и трансферы в аэропорт, неограниченный выпуск корпоративных карт с бесплатным обслуживанием для сотрудников.

Руководитель Департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева отметила, что предпринимателю больше не нужно решать какую карту оформить — теперь есть одна премиальная бизнес-карта.

Она добавила, что наполнение клиент сможет выбрать и подключить дополнительно в зависимости от потребностей клиента и его бизнеса.

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