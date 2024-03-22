Набиуллина назвала причину отзыва лицензии у КИВИ банка

Центробанк отозвал лицензию КИВИ банка по причине финансовой неустойчивости, а также из-за проводимых им сомнительных операций. Об этом рассказала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Банк России, когда отзывал лицензию КИВИ банка, он отзывал не по причине его финансовой устойчивости. Именно из-за того, что он был привлечен к проведению сомнительных операций, масштабных операций», – пояснила глава ЦБ.

Она добавила, что КИВИ банк не являлся значимой кредитной организацией, поэтому оснований для его санации не было.

По словам Набиуллиной, вопрос финансового оздоровления значимых банков поднимается, когда у них появляются проблемы с финансовой устойчивостью, недостатком капитала, с платежеспособностью.

На прошлой неделе Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением против АО «КИВИ банк».

До этого ФСБ инициировала проверку на возможный незаконный вывод средств КИВИ банком, хотя предыдущая проверка ЦБ не выявила фактов хищения средств с кошельков клиентов.

Ранее Набиуллина назвала цель ЦБ по инфляции в России.