Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Набиуллина назвала причину отзыва лицензии у КИВИ банка

Набиуллина: отзыв лицензии у КИВИ банка связан с его сомнительными операциями

close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Центробанк отозвал лицензию КИВИ банка по причине финансовой неустойчивости, а также из-за проводимых им сомнительных операций. Об этом рассказала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Банк России, когда отзывал лицензию КИВИ банка, он отзывал не по причине его финансовой устойчивости. Именно из-за того, что он был привлечен к проведению сомнительных операций, масштабных операций», – пояснила глава ЦБ.

Она добавила, что КИВИ банк не являлся значимой кредитной организацией, поэтому оснований для его санации не было.

По словам Набиуллиной, вопрос финансового оздоровления значимых банков поднимается, когда у них появляются проблемы с финансовой устойчивостью, недостатком капитала, с платежеспособностью.

На прошлой неделе Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением против АО «КИВИ банк».

До этого ФСБ инициировала проверку на возможный незаконный вывод средств КИВИ банком, хотя предыдущая проверка ЦБ не выявила фактов хищения средств с кошельков клиентов.

Ранее Набиуллина назвала цель ЦБ по инфляции в России.

Все новости на тему:
Отзыв лицензии у КИВИ банка
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами